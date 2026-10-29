Доля расчетов в национальных валютах между странами ЕАЭС выросла до 93,5 %

Мощным связующим звеном на пространстве Евразийского союза становится финансовый рынок, на котором доля расчетов в национальных валютах выросла до 93,5 %. 29 октября об этом было заявлено на Консультационном совете по валютной политике центробанков ЕАЭС.

Рыночные механизмы сами стимулируют переход на национальные валюты, бизнес выбирает надежные и предсказуемые инструменты, без необходимости административного принуждения.

Консультационный совет по валютной политике центробанков ЕАЭС

Повышение качества и доступности финансовых услуг и защита от мошенников, а также укрепление экономического сотрудничества в ЕАЭС, где немаловажную роль играет устойчивость национальных валют. 29 октября об этом говорили главы центробанков стран "пятерки".

Заседание совета прошло в Несвиже. Замок - это главный символ величия и богатства одной из самых влиятельных династий наших земель - рода Радзивиллов. Поэтому разговор о финансах здесь уместен. Динамика взаимной торговли ЕАЭС подтверждает: экономика адаптировалась к внешнему давлению. И здесь немаловажную роль играет интеграция. За 8 месяцев товарами и услугами наторговали на 67,5 млрд долларов. Прибавка по сравнению с таким же периодом прошлого года - 11,5 %. Поэтому важен и вопрос ценовой стабильности.

"Денежно-кредитная политика в основном воздействует на такой фактор, как инфляция спроса, но в то же время есть еще инфляция издержек, которая во многом связана с ростом цен на сырье, материалы и с дефицитом, например, производственных мощностей в том или ином сегменте. Поэтому контроль над инфляцией - это совместная задача и центрального банка, и правительства каждого государства", - подчеркнул председатель правления Нацбанка Роман Головченко.

Роман Головченко

Кроме того, он дал оценку ситуации с инфляцией в Беларуси. "Могу сказать, что мы идем ниже прогнозного показателя. Текущий показатель инфляции составляет 4,6 %. Это дает возможность в том числе формировать более низкие ставки по кредитам", - проинформировал Головченко.

Борьба с кибермошенниками

Главы центробанков ЕАЭС уверены: нужно расширять расчеты в своих деньгах. Это снижает валютные издержки. Вместе работаем и над безопасностью денег. Беларусь в числе лидеров в пятерке по борьбе с мошенниками, в этом году на треть снизилось количество хищений, и вдвое вырос объем приостановленных на старте подозрительных операций. Но чтобы учитывать все факторы риска и на завтра, центробанки обмениваются своими лучшими практиками.

Инна Легчилова, начальник управления защиты информации Национального банка Беларуси:

"Мы с Российской Федерацией работаем на сегодняшний день над проектом совместного противодействия несанкционированным платежным операциям, который даст нам возможность приостанавливать переводы денежных средств на одной и другой сторонах. При этом дальнейший наш шаг будет - возврат приостановленных денежных средств. Цель не будет заключаться в унификации законодательства".

Единые подходы важны и по цифровым активам, их классификация, требования к эмитентам и трансграничному обращению. Разработан и проект соглашения о стандартизированной лицензии в банковском и страховом секторах, сейчас документ готовится к подписанию.