Доля расчетов в национальных валютах в ЕАЭС превысила 90 %

Доля расчетов в национальных валютах между странами ЕАЭС растет, сообщили в Нацбанке. Сейчас этот показатель уже 93,5 %.

Рыночные механизмы сами стимулируют переход на национальные валюты. Бизнес выбирает надежные и предсказуемые инструменты без необходимости административного принуждения.

Для стран союзной пятерки важно расширять расчеты в национальных валютах - это снижает транзакционные издержки и валютные риски, об этом заявил Роман Головченко.