Доля белорусских компаний во внешнеторговом обороте Брянской области за 6 месяцев выросла с 33 % до 50 %.

Беларусь стала главным внешнеэкономическим партнером Брянской области по итогам первого полугодия. Доля белорусских компаний во внешнеторговом обороте с этим регионом России за 6 месяцев выросла с 33 % до 50 %. При этом внешнеторговый оборот в январе-августе составил 418 миллионов долларов.



Брянская область входит в десятку основных региональных партнеров нашей страны.

Сегодня на территории региона зарегистрированы свыше 600 организаций малого и среднего бизнеса, учредителями которых являются белорусские предприниматели.

