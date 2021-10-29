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Доля белорусских компаний во внешнеторговом обороте Брянской области за 6 месяцев выросла с 33 % до 50 %.
Факт
Беларусь стала главным внешнеэкономическим партнером Брянской области по итогам первого полугодия. Доля белорусских компаний во внешнеторговом обороте с этим регионом России за 6 месяцев выросла с 33 % до 50 %. При этом внешнеторговый оборот в январе-августе составил 418 миллионов долларов.
Брянская область входит в десятку основных региональных партнеров нашей страны.
Сегодня на территории региона зарегистрированы свыше 600 организаций малого и среднего бизнеса, учредителями которых являются белорусские предприниматели.
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