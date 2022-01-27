Доля добровольно уплачиваемых налогов в Беларуси составила 98 %

Белорусы - добросовестные плательщики налогов. 98 % поступлений обеспечено в добровольном порядке. Треть в общую копилку внес малый и средний бизнес. Это заявила заместитель профильного министра Элла Селицкая. Первый квартал будет посвящен разъяснению вопросов уплаты налога на недвижимость. Работу будут вести и с индивидуальными предпринимателями. В поле зрения также поступление транспортного налога, по которому в минувшем году были предъявлены авансовые платежи