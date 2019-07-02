Доля китайских инвестиций в белорусской экономике в ближайшие годы вырастет как минимум до 10 %

Это троекратный рост зарубежного капитала, вложенный в развитие страны, заявил сегодня министр экономики Беларуси на международном форуме, который проводится в рамках инициативы "Пояс и путь". Он объединил представителей более 30 стран, которым интересен опыт создания инновационной производственной площадки под Минском. Сегодня в "Великом камне" уже больше десяти работающих производств. Более половины продукции будет поставляться на экспорт.