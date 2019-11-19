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Доля малого и среднего бизнеса в ВВП Беларуси к 2030 году должна достичь 50 %
Об этом сегодня заявил первый заместитель министра экономики Александр Червяков в рамках Всемирной недели предпринимательства.
Зарубежные эксперты, которые принимают участие в этой глобальной инициативе, отмечают благоприятный деловой климат, созданный в нашей стране. И подчеркивают важную роль Декрета Президента № 7 "О развитии предпринимательства".
Он был подписан 2 года назад.
Сегодня в Беларуси работает 254 тысячи ИП и 106 тысяч компаний - всего 360 тысяч субъектов предпринимательской деятельности.
И их количество постоянно растет - с января уже на 12 тысяч единиц. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП к концу года еще добавит и приблизится к 30 %.
Государство и дальше не намерено оставлять без внимания развитие частного сектора. Много о формах поддержки говорили и на Всемирной неделе предпринимательства. К которой наша страна присоединилась уже в 9-й раз.
Все подробности узнаем у нашего корреспондента Антона Малюты.
Эксперты говорят, что получить средства для того, чтобы запустить бизнес, сегодня намного проще, чем 10 лет назад
Девятый международный форум предпринимательства собрал начинающих и уже опытных бизнесменов, представителей власти и зарубежных экспертов - это руководители и внештатные консультанты крупных компаний. На повестке - 11 вызовов, с которыми сталкиваются молодые старт-апы. Это внедрение инвестиций, привлечение клиентов и открытие новых рынков. Но, конечно, главное на первом этапе - поиск инвестора и финансов для развития своего дела.
Эксперты форума говорят, что получить средства для того, чтобы запустить бизнес, сегодня намного проще, чем 10 лет назад.
Социально значимые инициативы находят поддержку у государства, а по всей стране открываются новые бизнес-инкубаторы. Да и банковских кредитных программ все больше: конкуренция за каждого предпринимателя создает выгодные условия. Наши проекты получают помощь и от международных финансовых организаций - это накануне, на открытии Недели, отметил министр экономики Дмитрий Крутой. В этом году Европейский инвестиционный банк продлил для Беларуси специальные кредитные линии.
Бизнес придерживается курса на зеленую экономику
Курс на зеленую экономику держит и начинающий бизнес. На старт-ап аллее - с десяток проектов, которые ждут инвестиций. Как утверждают эти молодые предприниматели, выращивать зелень и свежие овощи, которые позже появятся на полках магазинов, можно на компактных фермах - внешним видом они напоминают строительный вагончик. В том, что инициатива потенциально успешная, кредиторы поверили не сразу.
Фонд венчурного инвестирования появится в Беларуси
Еще одним подспорьем для начинающего бизнеса станет венчурное инвестирование - то есть финансирование проекта на самой ранней стадии, когда риск не выдержать конкуренцию и не удержаться на рынке еще очень высок. Над концепцией специального фонда сегодня работает Банк развития. Чтобы такая практика прижилась у нас, нужны определенные изменения в законодательстве. Тогда сможем рассчитывать на еще больший интерес зарубежных инвесторов к Беларуси.
Высокие технологии - ключ к успеху среди потребителей
Все проекты, которые в рамках форума ищут инвесторов, сегодня объединяет высокотехнологичность. Ай-ти сегодня - в каждой сфере деятельности. Услуги, сельское хозяйство, промышленность и, конечно, медицина. Буквально силой мысли управлять небольшим роботом - так искусственный интеллект будет помогать детям с гиперактивностью развивать концентрацию. Игровая форма и конечно, технологии - ключ к успеху среди будущих потребителей.
Региональная повестка - одна из главных в рамках форума
Наравне с цифровизацией, одна из главных тем Всемирной недели предпринимательства - развитие бизнеса за пределами столицы. Впервые на один день эпицентр деловых событий переместится из Минска в Брест - там пройдет региональный форум и вручение премии "Ментор года". А завтра, уже по традиции в столице, наградят лучших предпринимателей, которые станут примером для начинающих проектов. Для многих из них Неделя дала хороший старт, а успех в перспективе - в руках каждого.
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