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Доля налоговых платежей в бюджете Беларуси в 2023 году составила 66 %

Доля налоговых платежей в бюджете страны за прошлый год составила 66%. Лидирующие позиции впервые занял подоходный налог - он составляет свыше четверти сборов. Что важно: белорусы стали активнее уплачивать налоги добровольно (таких сейчас почти 99%). При этом цифра из года в год растет: относительно 2023-го плюс 0,5%. Фискальное давление на бизнес удалось существенно снизить. Сократилось число выездных проверок (упор делается на удаленную отчетность).

Говоря о задачах на год, ведомство уделит большое внимание внедрению удобных и простых сервисов и в целом цифровизации налоговой сферы. Такие задачи ставит и правительство: создать информационные продукты для всех категорий плательщиков.

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