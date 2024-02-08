Доля налоговых платежей в бюджете Беларуси в 2023 году составила 66 %

Доля налоговых платежей в бюджете страны за прошлый год составила 66%. Лидирующие позиции впервые занял подоходный налог - он составляет свыше четверти сборов. Что важно: белорусы стали активнее уплачивать налоги добровольно (таких сейчас почти 99%). При этом цифра из года в год растет: относительно 2023-го плюс 0,5%. Фискальное давление на бизнес удалось существенно снизить. Сократилось число выездных проверок (упор делается на удаленную отчетность).