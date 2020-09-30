Доля цифровой экономики в ВВП Беларуси к 2025 году составит не менее 15%

Об этом заявил председатель Госкомитета по науке и технологиям Александр Шумилин. В ближайшее время более широкое применение получат точное земледелие, интернет-торговля, использование электронных документов в транспорте и логистике. Особый акцент - на цифровизации производств. Как раз об этом говорят участники промышленно-инвестицонного форума, который стартовал в Минске.



К слову, объем экспорта высокотехнологичных услуг по итогам прошлого года достиг почти двух с половиной миллиардов долларов.



