Доля в ВВП Беларуси от сектора информатизации и связи может к 2025 году увеличится вдвое и составить не менее 10 %. Об этом заявили сегодня на коллегии Минсвязи. Созданы правовые механизмы, главный из которых восьмой декрет о развитии цифровой экономики. И сегодня все отрасли постепенно переходят на новый уровень развития, будь то медицина, образование, промышленность. В этом году будет полностью закрыт вопрос с инфраструктурой. До конца 2019 оптоволокно проведут к каждому потребителю. А на этой платформе можно развивать услуги и для бизнеса.