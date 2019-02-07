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Доля в ВВП Беларуси от сектора информатизации и связи может к 2025 году увеличится вдвое

Доля в ВВП Беларуси от сектора информатизации и связи может к 2025 году увеличится вдвое и составить не менее 10 %. Об этом заявили сегодня на коллегии Минсвязи. Созданы правовые механизмы, главный из которых восьмой декрет о развитии цифровой экономики. И сегодня все отрасли постепенно переходят на новый уровень развития, будь то медицина, образование, промышленность. В этом году будет полностью закрыт вопрос с инфраструктурой. До конца 2019 оптоволокно проведут к каждому потребителю. А на этой платформе можно развивать услуги и для бизнеса.

По индексу развития ИКТ у Беларуси сегодня 32-е место из 176 стран

И это самая высокая позиция среди стран - партнеров по СНГ. В тройке лидеров - Исландия, Южная Корея и Швейцария.

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