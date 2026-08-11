Домики с заботой: более 520 профилакториев для телят появятся в стране к октябрю

Краткий пересказ от ИИ

Для большего комфорта животных на фермах и в целом повышения молочного животноводства в Беларуси продолжают возводить профилактории для телят. Всего в регионах страны появятся более 520 таких новых объектов.

Стратегический вопрос сохранности поголовья крупного рогатого скота постоянно находится в фокусе внимания главы государства. Корреспонденты "Первого информационного" провели ревизию в Минской области, где уже сдали в эксплуатацию 46 профилакториев.

В Беларуси продолжают возводить профилактории для телят

Молочно-товарный комплекс "Теребейное" - новостройка, которую возвели на месте снесенного старого МТК. В сельхозпредприятии "Налибоки" объект строили хозспособом, сэкономив на каждой стадии возведения. Во всем комплексе один из главных объектов - профилакторий для телят, который будет заполняться постепенно.

В компактных домиках телята будут жить до 2 месяцев. Качество пластиковых боксов белорусского производства аграрии уже оценили по достоинству. В них есть поилки с водой и молоком. Все сделано максимально удобно для маленьких животных.

"Большое молоко начинается от рождения телочки, как она себя чувствует, будет расти и становиться полноценной коровой, - говорит директор сельскохозяйственного животноводческого комплекса "Налибоки АГРО" Виталий Кушнер. - Мы испробовали разные варианты профилакториев. Принято было решение построить с хорошим воздухообменом на 156 голов. Параллельно мы строили цех сухостоя, где поставили скот, и первые растелы на этой неделе пойдут, будем заполнять этот профилакторий".

Бригадир молочно-товарного комплекса Владимир Качановский приехал в Столбцовский из Столинского района. В "Налибоках" за 7 лет состоялся как профессионал в животноводстве: именно от его работы зависит пополнение молочного стада здоровыми и крепкими телятами.

Владимир Качановский, бригадир МТК "Теребейное" сельскохозяйственного животноводческого комплекса "Налибоки АГРО":

"Приходят в родильное отделение за день до отела, потом происходит отел. Потом просушиваем телят, взвешиваем, переводим в профилакторий, где они должны окрепнуть, встать на ноги. Потом возвращаются в это здание по возрасту, по группам, и пошел весь процесс".

Столбцовский район - в пятерке лидеров Минской области по производству молока. Производству качественного продукта способствует в том числе и модернизация комплексов.

Николай Клавшун, первый зампредседателя Столбцовского райисполкома:

"В 2026 году строим 7 профилакториев по программе развития вместе с облисполкомом. Восьмой профилакторий строится отдельно с другим финансированием. В эти профилактории включается лучшее оборудование, которое есть в стране. Это посуда и станки для телят, оборудование для выпаивания молозивом. Все лучшее, что нужно для досмотра маленьких новорожденных, там все будет".

По поручению главы государства все профилактории для телят в стране должны быть введены в эксплуатацию к 1 октября. В Минской области из 111 объектов уже готовы 46. За август АПК центрального региона пополнят еще более 30 профилакториев.