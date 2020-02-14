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Дополнительные меры по развитию племенного животноводства будут приняты в Беларуси в ближайшее время
И особое внимание уделят совершенствованию технологических процессов. От содержания до производства готовой продукции. Проект закона сегодня обсудили участники Постоянной комиссии Совета Республики на базе сельхозпредприятия "Доброволец" Кличевского района, посетив молочно-товарный комплекс и линию по переработке рапса - она обеспечивает предприятие дешевым белковым кормом. Генетический запас белорусских буренок как экспортный потенциал нужно сохранить - таков главный посыл предстоящих изменений.
Анонсированы и изменения в Закон об идентификации продукции. Теперь отслеживать по штрих-кодам от производства до прилавка планируют не только мясную, но и продукцию птицеводства и рыбу. Также предусмотрено сопряжение белорусской системы с аналогичными в странах-партнерах по ЕАЭС. Сегодня же участники выездного заседания провели приемы граждан в районе.
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