Дополнительные меры по развитию племенного животноводства будут приняты в Беларуси в ближайшее время

И особое внимание уделят совершенствованию технологических процессов. От содержания до производства готовой продукции. Проект закона сегодня обсудили участники Постоянной комиссии Совета Республики на базе сельхозпредприятия "Доброволец" Кличевского района, посетив молочно-товарный комплекс и линию по переработке рапса - она обеспечивает предприятие дешевым белковым кормом. Генетический запас белорусских буренок как экспортный потенциал нужно сохранить - таков главный посыл предстоящих изменений.

Анонсированы и изменения в Закон об идентификации продукции. Теперь отслеживать по штрих-кодам от производства до прилавка планируют не только мясную, но и продукцию птицеводства и рыбу. Также предусмотрено сопряжение белорусской системы с аналогичными в странах-партнерах по ЕАЭС. Сегодня же участники выездного заседания провели приемы граждан в районе.