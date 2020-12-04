Доступ к муниципальным госзакупкам для предприятий ЕАЭС открыт

Беларусь в этом году - председатель организации. Как отметил премьер Роман Головченко, "в нынешний год пандемии партнерам удалось сохранить все кооперационные связи и развивать торговлю". Сегодня на переговорах особое внимание созданию рынка строительных услуг и стратегии развития интеграции до 2025 года. Также один из важных вопросов - список изъятий и ограничений, которые нужно снять за два года. В 2020 уже удалось ликвидировать 8 барьеров, при этом осталось больше десятка. Белорусский премьер говорил и про необходимость наладить в Евразийской экономической комиссии связь с инициативой "Один пояс, один путь". Это будет способствовать быстрому перемещению грузов и пассажиров через таможню, что в конечном итоге приведет к снижению издержек для бизнеса.

