Доверие инвесторов к Беларуси постоянно повышается

Об этом сегодня сообщил член правления Лондонского международного арбитражного суда Дэвид Голдберг. Он дал интервью нашему каналу на полях международного форума. По его мнению, значительную роль играет участие страны в международных договорах о защите инвестиций. Это один из факторов снижения рисков. Международный форум по разрешению споров стран Восточной Европы в Минске проводится в 4-й раз. Ежегодно собирает более 200 игроков высшей юридической лиги из 20 стран.