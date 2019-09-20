3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Доверие инвесторов к Беларуси постоянно повышается
Об этом сегодня сообщил член правления Лондонского международного арбитражного суда Дэвид Голдберг. Он дал интервью нашему каналу на полях международного форума. По его мнению, значительную роль играет участие страны в международных договорах о защите инвестиций. Это один из факторов снижения рисков. Международный форум по разрешению споров стран Восточной Европы в Минске проводится в 4-й раз. Ежегодно собирает более 200 игроков высшей юридической лиги из 20 стран.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В "Минскэнерго" предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
На что можно использовать семейный капитал?
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов