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Драйвер горнодобычи: БелАЗ презентовал новинки техники и инновационные разработки
На полигоне БелАЗ презентовали новинку для всей горнодобывающей промышленности - гибридный карьерный самосвал грузоподъемностью 130 тонн. Он позволяет экономить издержки на дизельное топливо до 40 %.
Большое внимание на БелАЗе уделяется и развитию цифровизации. На предприятии самостоятельно создали систему мониторинга карьерного транспорта, ведутся разработки в области виртуальной реальности для потребителей и специалистов БелАЗа.
Российские компании отмечают: сегодня БелАЗ в горном деле номер один!Завод производит самый надежный и доступный продукт. Ни одно предприятие мира не может похвастаться такой широкой линейкой самосвалов.
Фото: pixabay
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