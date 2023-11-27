Древесина и готовые дома - напрямую от производителя. Минлесхоз развивает фирменную торговлю

Деревянное домостроение в Беларуси стало дешевле. Проекты максимально доступных комплектов предлагают лесохозяйственные объединения. А Минлесхоз организовал торговлю напрямую от производителей. И теперь во всех регионах есть торговые точки, где можно не только купить древесину, но и готовые дома. Типовые проекты и доступная цена сырья делают готовые срубы значительно дешевле предложений частников.