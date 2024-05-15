Древесные пеллеты активно используют в Беларуси

Важное направление и полная переработка лесных ресурсов. В Беларуси активно используют древесные пеллеты как оптимальный вид топлива. Это рационально в плане альтернативной энергетики и качественная экспортная составляющая.

К пеллетам присматриваются и в ЖКХ. Интерес также у владельцев коттеджей, где можно отапливать помещения и получать горячую воду именно благодаря сжиганию пеллет. Если сравнивать с газовым, такое оборудование в разы дороже. Именно поэтому государство, учитывая нюанс, будет предлагать субсидию владельцам пеллетных котлов. Уже есть примеры в регионах Беларуси.

Сегодня Борисовский лесхоз - поставщик древесных пеллет для отечественной промышленности. Есть перспективы и экспортных продаж - продукцию готовы покупать в Средней Азии, Китае, Турции.