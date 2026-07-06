Два десятка белорусских флагманов представят на "ИННОПРОМе"

В Екатеринбурге стартует международная выставка "ИННОПРОМ".

Беларусь представит сразу два десятка предприятий, среди которых БМЗ, "Интеграл", Белкоммунмаш и другие флагманы. Выставка - это хорошая возможность не только показать достижения, но и договориться о новых проектах.

Юрий Селиверстов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: "У нас есть много наработок, которые еще должны реализоваться. Например, наши коллеги из "АМКОДОРа" хотят здесь в кооперации собирать свои погрузчики. При этом планируется, что какой-то из образцов свердловских электрических погрузчиков будет собираться у нас в Минске на "АМКОДОРе" - там, где у коллег больше компетенций. Рассматриваются вопросы по обновлению автобусного парка и целый ряд других проектов, которые обсуждаются прямо сейчас. И я надеюсь, что по результатам они получат свое самое быстрое развитие".

Проектов много. "ИННОПРОМ" призван помочь с их реализацией, ускорить, поэтому и двусторонних встреч будет много.

"ИННОПРОМ" в Екатеринбурге проходит с 2010 года. С 2012-го участие принимает Беларусь. В 2023 году мы стали страной-партнером. Это звание переходящее. Например, в 2026 году страна-партнер - Индонезия. Белорусский павильон будет находиться в непосредственной близости с индонезийским.

Беларусь продолжает держать марку. Представлено около 20 наших предприятий - как проверенные модели, так и новинки. У каждого свои виды на "ИННОПРОМ". Конечно, хочется своей продукции продать побольше.

Узнали, что еще в планах белорусской делегации (подробности в видео).