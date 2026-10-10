Два урожая подсолнечника за сезон: в Буда-Кошелевском районе провели аграрный эксперимент

Десятки гектаров ярко-желтых соцветий на полях в Буда-Кошелевском районе. Такой осенний сюрприз подготовили аграрии Гомельской области. В сельхозпредприятии "Андреевка" поменяли привычные сроки сева подсолнечника, чтобы максимально эффективно использовать землю и получить два урожая за один сезон.





Осенний сюрприз в Гомельской области

Масличную культуру посеяли на площади 85 га после уборки озимого ячменя. В хозяйстве считают, что аграрный эксперимент даст хороший результат. Основной массив этой масличной культуры в хозяйстве - 250 га. Урожайность 25-30 ц/га.