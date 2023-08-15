Два крупных банка в Беларуси создали Ассоциацию по торговому финансированию. На что будет направлена работа организации?

В Беларуси два крупных банка создали Ассоциацию по торговому финансированию. Такая организация впервые зарегистрирована в нашей стране. Работа ассоциации будет направлена на совершенствование экспертного уровня как ее непосредственных членов, так и отечественных предприятий через обмен знаниями, практикой и экспертизой, установление единых стандартов работы. Расширятся возможности по кооперации банков при реализации различных проектов в сфере торгового финансирования. Поставщикам станет проще получить гарантии, если они смогут заручиться поддержкой нескольких финансовых учреждений.