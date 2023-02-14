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Два резидента с белорусским капиталом зарегистрированы в "Великом камне"

В индустриальном парке "Великий камень" зарегистрированы два новых резидента с белорусским капиталом. Одна из компаний будет выпускать экологически чистую термобумагу. Мощность производства составит до 300 тонн в месяц. Реализация проекта позволит обеспечить подобной продукцией внутренний рынок, снизить импорт, а также поставлять ее на экспорт. Второй резидент намерен производить инновационные перевязочные материалы и продукцию для стерилизации. Кроме внутреннего рынка, товары будут поставляться в страны ЕАЭС.

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