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Две трети проектов в "Великом камне" имеют 5-й - 6-й технологический уклад
Две трети проектов в индустриальном парке "Великий камень" сегодня уже имеют 5-й - 6-й технологический уклад. Создаются высокопроизводительные рабочие места. Об этом сообщил нам глава администрации парка Александр Ярошенко. Наравне с привлечением новых инвесторов и резидентов сейчас активная работа идет и над завершением строительства инновационного технопарка. В прошлом году подписано соглашение клуба инвесторов для привлечения средств на стартапы.
Сейчас в «Великом камне» 20 резидентов уже начали выпускать продукцию. За пять лет инвестировано более 300 миллионов долларов. Причем 80 процентов из них - прямые.
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