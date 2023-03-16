Две встречи во Дворце Независимости. С кем и о чем разговаривал Президент Беларуси

Эффективному расходованию средств, прежде всего бюджетных, посвящено сегодняшнее совещание на уровне главы государства. Состав участников соответствующий - правительство, Администрация Президента, глава Комитета госконтроля и губернатор Минской области.

Подобная тема недавно поднималась и на большом совещании в Доме правительства. Акценты от Президента - нужно рационально расходовать средства в системах тех или иных министерств и ведомств. Аналогичный подход и при строительстве социальных объектов. Там, где можно, нужно экономить.

Глобально: школ и больниц в стране уже построили достаточно и надо в первую очередь завершить проекты, которые уже начаты. Лучше вкладывать деньги не в стены, а в новое оборудование. Но и самое главное - везде должен быть порядок, кадровой дисциплине первостепенное внимание.

"Когда мы порой экономим бюджетные средства, то появляются, как в советские времена их называли, некие подснежники. То мы людей где-то держим на производстве, а они работают на бюджетные организации. То мы используем транспорт небюджетных организаций и используем этот транспорт для решения вопросов бюджетного характера. А точнее, никакие вопросы не решаются в бюджетном плане, а начальники требуют автомобили с подчиненных предприятий государственной и частной формы собственности, чтобы решать какие-то личные вопросы. Это по той информации, которую я получаю в последнее время", - сказал Президент.





Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что речь идет об экономии средств. "Конечно же, прежде всего бюджетных средств. Их нужно направлять туда, куда надо. Это деньги народные. Предприятия их платят, люди подоходный налог платят. Это народные деньги. И эти деньги должны использоваться на нужды наших людей", - заявил глава государства.

Рабочая встреча Президента с В. Шейманом

И сотрудничество с Африканским континентом стало темой еще одной рабочей встречи главы государства. Александр Лукашенко встретился со специальным посланником Президента. Именно Виктор Шейман курирует сотрудничество на этом направлении. Обсудили партнерство в здравоохранении, поставки техники и реализацию совместных проектов.

"Мне хотелось бы знать. После визита в Зимбабве, в Эмираты, после переговоров с россиянами мы договаривались с китайцами о некоторых совместных проектах в Африке. И в том числе в Зимбабве. Как продвигаются эти вопросы? Мы ведь обещали помочь им в здравоохранении систему отладить. Материнскую, детскую смертность. Здесь мы им должны очень серьезно помочь с детским питанием. В ближайшее время приезжают их люди, в том числе супруга президента (Зимбабве - прим. БелТА). У нас будут работать, вести переговоры", - сказал глава государства.





Он также спросил, как продвигаются дела в реальном секторе экономики, как развивается сотрудничество с другими странами Африканского континента. "Многие после этого визита заинтересованы в нашей работе. Словом, вот этот комплекс, в том числе недостатки какие есть? - поинтересовался Президент. - Я смотрю, в СМИ кто-то вбрасывает или действительно у нас есть проблемы с поставками нашей техники на африканский рынок. Чтобы у нас там порядок был, железный порядок. Чтобы африканцы понимали, что мы люди добросовестные и ответственные. Чтобы мы там излишне ничего не требовали".

Сотрудничество с Африканским континентом