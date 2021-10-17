Дж. Байден повысил потолок госдолга США

Президент США Джо Байден повысил потолок госдолга страны на 480 миллиардов долларов. Согласно указу, лимит будет увеличен почти до 29 триллионов долларов. Ожидается, что этой суммы должно хватить для того, чтобы правительство продолжало исполнять свои обязательства до начала декабря. Ранее Минфин предупредил, что, если необходимые по утверждению лимита действия не будут предприняты до 18 октября, стране теоретически может грозить дефолт. Чего в США еще никогда не было! Но его возможность широко используется для политического торга в конгрессе. Ранее предложение увеличить лимит госдолга было заблокировано из-за разногласий в сенате республиканцев и демократов.