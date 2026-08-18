ЕАБР: инфляция в Беларуси в 2026 году будет ниже предельного параметра в 7 %

Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют, что инфляция в Беларуси в 2026 году будет ниже предельного параметра в 7 %.

Продовольственная инфляция замедлилась до 3 % в годовом выражении в июле после 3,4 % в июне, даже на фоне меньшего снижения цен на сезонную плодоовощную продукцию.

Базовая инфляция составила менее 5 % и сохранилась на уровне предыдущего месяца, что указывает на умеренное ценовое давление.