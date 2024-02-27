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ЕАБР: на рост ВВП Беларуси значительное влияние окажет внутренний спрос
ЕАБР дает положительный прогноз белорусской экономике. По мнению специалистов Евразийского банка развития, на рост ВВП по итогам года значительное влияние окажет внутренний спрос.
В январе, к слову, Белстат фиксирует положительную динамику - рост экономики составил 2,8 %. Расширение ВВП поддерживается ростом (в годовом выражении) промышленности (+5,4 %), сельского хозяйства (+4,3 %), оптовой и розничной торговли (порядка 10 %).
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