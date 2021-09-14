ЕАБР: уровень годовой инфляции в Беларуси сохранится вблизи текущего уровня вплоть до ноября

Евразийский банк развития прогнозирует сохранение годовой инфляции в Беларуси вблизи текущего уровня вплоть до ноября включительно. Как отметили в банке, рост цен поддерживают повышенные инфляционные ожидания, подорожавшее продовольствие и сырье на мировом рынке. Снижение урожая зерна может стать дополнительным инфляционным фактором в оставшейся части года. В результате ожидается сохранение годовой инфляции вблизи текущего уровня - вплоть до ноября включительно и ее некоторого замедления в декабре.