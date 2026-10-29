ЕАЭС взял планку в 3 трлн по ВВП

Экономика Беларуси демонстрирует устойчивые темпы роста. Это отмечают профильные специалисты со всего ЕАЭС. Астана сегодня принимала международную конференцию "На пути к сбалансированному экономическому развитию", организованную при участии Евразийского фонда стабилизации и развития. Мероприятие объединило представителей госорганов, международных финансовых организаций, экспертного и академического сообщества. Задача - определить основные векторы: как дальше развиваться нашей интеграции.

Международная конференция

3 трлн в валюте - такую планку по ВВП Союз взял в прошлом году. Мы полностью восстановились после ковидных времен и сделали это быстрее, чем многие другие государства и объединения. Впрочем, и сейчас экономика ЕАЭС растет темпами быстрее среднемировых. Факторов много: от внешних условий до внутренних усилий каждой из стран-участниц.

Тарас Цукарев, директор департамента по аналитической работе ЕФСР:

"Что помогает нашим странам? Здесь есть несколько ключевых факторов. Это сильный внутренний спрос, это инвестиционная активность, это возможность диверсификации бизнеса и использовать выгодную конъюнктуру для того, чтобы укрепить свои позиции. Беларусь в этом плане тоже достаточно успешно действует, и я уже говорил, она достаточно сбалансированно растет, нет каких-либо ситуаций, с которыми она не справилась. Денежно-кредитная политика сбалансированная, правительство действует сбалансированно, инфляция под контролем, рост обеспечен за счет достаточно эффективных инвестиций. В принципе, на горизонте среднесрочного периода мы видим, что каких-либо потрясений не будет".

Беларусь во многом задает тренды в союзе. Позицию нашего Президента точно слышат и разделяют мнение о том, как важно быть вместе. Именно благодаря такому единству сегодняшние позитивные экономические результаты. А поменяет ли их искусственный интеллект? На это тоже обращал внимание Президент. ИИ - не замена, а помощник человеку. Поэтому ситуация на рынке труда должна обойтись без потрясений. Трансформация плавная и эффективная.

Марина Гричик, начальник отдела макроэкономического прогнозирования и исследований ЕФСР:

"Да, действительно, очень малая часть рабочих мест в развивающихся экономиках, к которым относятся и страны Евразийского экономического союза, может быть замещена искусственным интеллектом. Но гораздо больше рабочих мест могут выиграть от внедрения искусственного интеллекта. В первую очередь это затрагивает сферу государственных услуг, сферу образования, сферу здравоохранения. Более того, как показывают исследования, наши страны готовы к внедрению искусственного интеллекта. Например, если мы возьмем инфраструктуру, человеческий капитал, навыки людей, вопрос заключается в том, как можно их использовать для повышения производительности текущих рабочих мест".

Будущее рынка труда стало сегодня ключевой темой. Эксперты представили страновой доклад и прогнозы до 2040 года. Организовал конференцию Евразийский фонд стабилизации и развития - один из ключевых финансовых институтов для нашего региона. Опыт сотрудничества с Беларусью есть, и он будет продолжен.

Александр Янушкевич, глава представительства ЕФСР в Беларуси:

"С точки зрения мандата фонда в целом и того, какие проекты мы реализуем в других странах, фокус фонда именно на инфраструктуру, на ее некоммерческую составляющую, то есть это некие объекты государственного некоммерческого значения в социальных секторах: это может быть здравоохранение, экология. Сейчас мы работаем над формулированием приоритетов, и после этого уже станет гораздо понятнее, где мы можем быть наиболее полезны для Республики Беларусь".

И что касается стратегии на будущее, эксперты предлагают делать ставку на инвестиции, но обязательно эффективные, и защиту от кризисов. Нужно делать точные прогнозы и просчитывать действия на несколько шагов вперед. В непростых внешних условиях приходится рассчитывать только на себя. Но все-таки важно, что ЕАЭС - большая команда единомышленников, которые вместе укрепляют экономику всего региона.