ЕАЭС И Китай активизируют торгово-экономическое сотрудничество

Микроэлектроника, фармацевтика, авиа- и машиностроение - приоритетные отрасли евразийской промкооперации. На них будут распространяться механизмы льготного финансирования. Торгово-экономическое партнерство активизируют с Китаем,планируется утвердить дорожную карту по насыщению практического сотрудничества.