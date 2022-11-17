ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

ЕАЭС И Китай активизируют торгово-экономическое сотрудничество

Микроэлектроника, фармацевтика, авиа- и машиностроение - приоритетные отрасли евразийской промкооперации. На них будут распространяться механизмы льготного финансирования. Торгово-экономическое партнерство активизируют с Китаем,планируется утвердить дорожную карту по насыщению практического сотрудничества.

16 ноября на коллегии ЕАЭС также рассказали, как продвигается процесс создания альтернативной SWIFT-модели в Евразийском экономическом союзе. Итоги коллегии ЕЭК в материале Светланы Лукьянюк (видео).

Фото: БелТА

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все