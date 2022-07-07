ЕАЭС нарастил ВВП до $471,8 млрд в I квартале 2022 г.

Объем ВВП в целом по Евразийскому экономическому союзу по итогам первого квартала увеличился на 3,6 % по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем и составил без малого 472 миллиарда долларов. Из всех стран "пятерки" больший рост наблюдался в Армении. Как сообщалось ранее, объем ВВП в целом по ЕАЭС по итогам 2021 года составил 2,1 триллиона долларов.