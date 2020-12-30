ЕАЭС в условиях пандемии: меры поддержки и взгляд на завтра

Этот 2020-й год был откровенно непростым. Коронавирус подрывал не только здоровье, но еще и торговые связи, и бизнес-контакты. И это сказывалось и на сотрудничестве в рамках двух, а также в интеграционных структурах. Евразийский экономический союз подвел итоги своего года.

Как заявила помощник председателя коллегии ЕЭК Ия Малкина, объединение выстояло, несмотря на вызовы, с которыми раньше не сталкивались никогда. И сейчас важно поддержать производителей, чтобы в 2021-м снова выйти на устойчивый рост. Ведь планы на 5 лет у ЕАЭС амбициозные. Все подробности прямо сейчас от Антона Малюты.

Подводя итоги этого года в любой сфере, будем иметь в виду COVID. Закрытые границы, локдаун - такова была первая реакция на вирус. Но уже после во всем мире стали понимать, что спасать стоит не только человеческие жизни, но еще и экономику. Так поступали и в ЕАЭС. Были поддержаны отрасли промышленности, которые испытывали трудности в связи со сложной экономической обстановкой, принимались решения о снижении ставок ввозных таможенных пошлин в отношении отдельных видов продукции. Государства совместно боролись с COVID-19.

Что касается новых мер поддержки, в ЕАЭС временно упростят процедуры оценки соответствия серийно выпускаемой продукции. Принятое решение позволит не допустить дефицита продукции на общем рынке союза и минимизировать для бизнеса последствия пандемии. Временные меры дают возможность подтверждать соответствие как импортной продукции, так и произведенной на территории союза. Меры вводятся сроком на один год.