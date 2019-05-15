ЕБР выделит 100 миллионов долларов на финансирование оборотного капитала и инвестпрограммы Беларуськалия

Евразийский банк развития выделит 100 миллионов долларов на финансирование оборотного капитала и инвестпрограммы Беларуськалия. Кредитное соглашение подписано сегодня в правительстве. Премьер-министр Сергей Румас отметил, что за время сотрудничества с банком реализовано 30 проектов примерно на миллиард долларов.

