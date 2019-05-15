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ЕБР выделит 100 миллионов долларов на финансирование оборотного капитала и инвестпрограммы Беларуськалия

Евразийский банк развития выделит 100 миллионов долларов на финансирование оборотного капитала и инвестпрограммы Беларуськалия. Кредитное соглашение подписано сегодня в правительстве. Премьер-министр Сергей Румас отметил, что за время сотрудничества с банком реализовано 30 проектов примерно на миллиард долларов.

Сейчас в разных секторах работает еще 6 совместных программ

Стороны выразили уверенность, что проект банка с Беларуськалием станет новым импульсом для выстраивания еще более тесного взаимодействия.

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