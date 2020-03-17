ЕБРР из-за коронавируса окажет поддержку клиентам в Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития из-за распространения коронавируса окажет поддержку клиентам в странах операций банка, в число которых входит и Беларусь. Напомним, в минувшую пятницу совет директоров ЕБРР одобрил выделение экстренной помощи странам, где работает банк, в размере млрд евро в качестве первого шага, за которым могут последовать и другие, если того потребует ситуация. По словам представителей банка, так называемый "пакет солидарной помощи" демонстрирует готовность вести бизнес в прежнем объеме, а также оперативно и решительно реагировать на возможные изменения сложившейся ситуации. Для решения этих задач банк будет опираться на значительный уставной капитал и успешные результаты операционной деятельности, достигнутые в последнее время. У него есть все инструменты и ресурсы для помощи своим клиентам.