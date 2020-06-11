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ЕБРР рассчитывает в 2020 году сохранить объем инвестиций в Беларуси на уровне прошлогоднего максимума

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