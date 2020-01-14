ЕБРР увеличил финансирование проектов в Беларуси на 19,4 %

Европейский банк реконструкции и развития за год увеличил финансирование проектов в Беларуси почти на 20 %. Таким образом, банк установил новый рекорд в своей деятельности в нашей стране, инвестировав свыше 433 миллионов долларов в 24 проекта в частном и государственном секторе в 2019 году. Отметим, Европейский банк реконструкции и развития начал финансирование инфраструктурных проектов в Беларуси с 2016 года, самым крупным проектом стал суверенный кредит в размере 126 миллионов евро на модернизацию 12 мостов в Беларуси.