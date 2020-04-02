ЕБРР выделит кредит в 15 миллионов евро на 7 лет на строительство лесопильного завода под Мозырем

Под Мозырем построят современный лесопильный завод. Новое частное предприятие будет создано на базе существующего объекта и существенно повысит конкурентоспособность отечественной деревообработки. Кредит в 15 миллионов евро на 7 лет выделит Европейский банк реконструкции и развития. Планируется, что предприятие сможет ежегодно выпускать около 250 тысяч кубометров пиломатериалов из дерева хвойных пород. Продукция будет экспортироваться на существующие и новые рынки. Новый лесопильный завод, принадлежащий эстонской компании, поможет создать в Мозыре около 100 новых рабочих мест и увеличить почти вдвое ее годовую производительность в Беларуси. Ранее подобный проект уже был реализован в альянсе эстонского капитала и Европейского банка реконструкции и развития в городе Витебске.



