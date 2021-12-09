Единую товаропроводящую сеть создают в ЕАЭС

Евразийская интеграция набирает обороты! В том смысле, что для полноценной работы единого рынка без барьеров и препон нужны надежные механизмы, которые обеспечат эффективное взаимодействие в торговой, инвестиционной, логистической плоскости и других сферах. Инициативы накануне звучали в Москве, где прошел Евразийский конгресс.



Здесь представили сразу несколько мегапроектов (их так назвали!), которые планируют реализовать на пространстве Евразийского экономического союза. В основе, пожалуй, каждого - цифровые решения! Без них сложно продумать быстрые торговые маршруты или транспортные коридоры. Отдельно на повестке - создание единой евразийской товаропроводящей сети. Она нужна для обеспечения продовольственной безопасности на рынке в 220 миллионов человек и наращивания объемов выпуска продукции АПК, причем, ежегодно.



Детально о предложениях, озвученных на евразийском конгрессе, наш корреспондент Светлана Лукьянюк.Новые подходы в движениитоваров на рынке ЕАЭС Беларусь поддерживает. Ведь нам есть что предложить, и чем больше покупателей, тем более выгодны продажи для производителей. Наш Минсельхозпрод заверяет, искусственных барьеров для поставок белорусского продовольствия на рынок Евразийского экономического союза нет. При этом потенциал нашей взаимной торговли не исчерпан, и необходимо создавать механизмы, которые помогали бы увеличению взаимной торговли. Планируется создание цифровой платформы, которая объединяла бы логистов, склады, производителей, трейдеров, ритейл плюс сертификаты. Эта цифровая платформа поможет соединить всех в едином процессе торговли.



Беларусь с Евразийским банком развития формируют перечень перспективных проектов в обрабатывающей промышленности.



В белорусском правительстве подчеркивают, нам важны аспекты продовольственной безопасности - это ключевое.Рост цен на продовольствие во всем мире наблюдается, и здесь наша переработка, наши аграрии должны быть поддержаны, и в том числе финансово обеспечены.



Страны "пятерки" преодолевают последствия распространения коронавируса, год при этом завершают с неплохими показателями, которые превысили допандемийный уровень.

