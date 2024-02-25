3.44 RUB
3.42 USD
3.55 EUR
ОбществоПрезидентЭкономикаПолитикаКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Единый день голосования - праздник для многих белорусов: избирательные участки не скупятся на гостеприимство
Выборы - это не только важное политическое событие, это еще и праздник для многих белорусов. Таковы наши традиции. Участки не скупятся на гостеприимство. Каждый накрывает стол.
И все это под песни от известных артистов. О кулинарно-культурной программе единого дня голосования рассказала Лидия Заблоцкая. Подробности в видео.