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Единый день голосования - праздник для многих белорусов: избирательные участки не скупятся на гостеприимство

Выборы - это не только важное политическое событие, это еще и праздник для многих белорусов. Таковы наши традиции. Участки не скупятся на гостеприимство. Каждый накрывает стол.

И все это под песни от известных артистов. О кулинарно-культурной программе единого дня голосования рассказала Лидия Заблоцкая. Подробности в видео.