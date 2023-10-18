Единый имущественный платеж в Беларуси и первые шаги к прогрессивному налогообложению - просто о сложном в ток-шоу "Экономическая среда"

С нового года некоторые граждане и организации будут платить их по-новому. Изменения в Налоговый кодекс сейчас обсуждаются в парламенте. Предлагается ввести единый имущественный платеж, уточнить ряд действующих ставок, а также сделать первые шаги к прогрессивному налогооблажению. Отвечает ли это нашим представлениям о социальной справедливости? Разбираются эксперты ток-шоу "Экономическая среда".