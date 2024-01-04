Единый имущественный платеж введен в Беларуси. Что изменится?

В Беларуси с 1 января введен единый имущественный платеж, пишет БЕЛТА со ссылкой наМинистерствопо налогам и сборам.

"Единый имущественный платеж не является новым налогом. Это способ уплаты земельного, транспортного налога и налога на недвижимость, который введен с целью упрощения порядка уплаты, а также создания комфортных условий для плательщиков имущественных налогов", - сказали в МНС.

Новый порядок уплаты физическими лицами имущественных налогов вводится с целью упрощения процедуры и создания комфортных условий для плательщиков. Так, до 1 января уплата проводилась отдельно по каждому налогу и по каждому объекту недвижимости исходя из того, где находится такая недвижимость. А с 1 января уплата производится единым имущественным платежом на один бюджетный счет по адресу регистрации (прописки) физического лица.

В МНС обратили внимание, что с начала года невозможно уплатить имущественные налоги по реквизитам, указанным во врученных в прошлых годах извещениях.

Для просмотра суммы задолженности по имущественным налогам и ее погашения через систему "Расчет" (ЕРИП) необходимо выполнить ряд действий. Нужно выбрать "Платежи и переводы" / "Система "Расчет" (ЕРИП)", затем "Налоги", дальше область или город, районную налоговую инспекцию (управление по работе с плательщиками) по месту регистрации (прописки) физического лица, потом "Единый имущественный платеж". После этого следует ввести свой учетный номер плательщика (УНП) с использованием латинской (английской) раскладки и заглавных букв этого алфавита, без пробелов.

Погасить имеющуюся задолженность по имущественным налогам можно также в отделениях банков, почтовых отделениях и через сервис "Личный кабинет плательщика".