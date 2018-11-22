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Единый тариф на электроэнергию для населения планируют ввести в следующем году

Это будет способствовать ее максимальному использованию в жилых домах, сообщил вице-премьер во время республиканского семинара по повышению эффективности строительного комплекса. По словам Владимира Кухарева, после строительства БелАЭС в стране будет достаточно своей электроэнергии. Ее можно будет дешево поставлять в любых объемах.

Переход от газа и максимальное использование электрической энергии отразится на цене жилых домов. Будет меньше затрат на инфраструктуру, соответственно прогнозируют снижение цены за квадратный метр. Кроме того, Министерство архитектуры и строительства инициирует отказ от аукционов, когда речь идет об индивидуальной жилой застройке. Предлагают ввести механизм долевого строительства.

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