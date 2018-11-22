Единый тариф на электроэнергию для населения планируют ввести в следующем году

Это будет способствовать ее максимальному использованию в жилых домах, сообщил вице-премьер во время республиканского семинара по повышению эффективности строительного комплекса. По словам Владимира Кухарева, после строительства БелАЭС в стране будет достаточно своей электроэнергии. Ее можно будет дешево поставлять в любых объемах.