Единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей поручил создать Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу создать единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей. Об этом он заявилна заседанииСовета Министров, пишет БелТА.

Глава государства обратил внимание, что по результатам мониторинга предприятия, особенно в регионах, критикуют работу банковской системы. Основных претензий две. Первая - недостаточная помощь банков в поиске маршрутов платежей (хромает даже консультационная поддержка). Вторая - затянутые сроки рассмотрения кредитных заявок. "При этом зачастую банки даже не утруждают себя информированием соискателя о результате", - заметил Александр Лукашенко.

"Я предупреждаю вас, Павел Владимирович (Каллаур, председатель правления Национального банка. - Прим. БелТА). У нас банковская система - как будто государство в государстве. Я в который раз об этом говорю. Этого быть не должно", - продолжил белорусский лидер.

Задачу перед банковским сектором Президент поставил предельно простую и ясную: создать единый центр содействия предприятиям в прохождении платежей.

"Где это рационально, внимательно надо пересмотреть процедуру финансирования. Предприятия не могут ждать неделями и месяцами, пока их заявку одобрят или завернут, - обратил внимание глава государства. - Банковская система должна генерировать оптимальные по срокам и стоимости ресурсы для удовлетворения спроса на кредиты".