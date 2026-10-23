ЕЭК подготовила комплекс мер по контролю качества продукции в ЕАЭС. Цель - обеспечить достоверную оценку соответствия товара, защитить потребителя и создать равные конкурентные условия для добросовестного бизнеса.

Разработка нового алгоритма поможет исключить ошибки и неточности в документах техрегулирования.

Комплекс мер состоит из 3 больших разделов. Это оперативные меры, где можно быстро внести изменения, долгосрочные, а также те, которые касаются цифровизации всего процесса. Как отметили в Евразийской экономической комиссии, документы основаны не на фантазиях, а на конкретных предложениях всех стран пятерки.

Александр Субботин, министр по техническому регулированию ЕЭК:

"Все страны равны, поэтому наша задача - законодательную базу и нормотворчество на национальном уровне привести к единому знаменателю, чтоб у всех были одинаковые условия. Более того, у нас достигнут следующий уровень, что любой производитель может получить сертификат в любой стране. Та страна может в третьей стране на территории Союза заказать исследования в любой лаборатории, которые есть в нашем реестре. То есть у нас все построено на взаимном доверии, и система работает слажено и без сбоев".

В настоящий момент в Евразийской экономической комиссии идут консультации с правительствами государств ЕАЭС относительно нового проекта. Ожидается, что работа над комплексным документом завершится к декабрю.