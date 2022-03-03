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ЕЭК: Ежегодный эффект от устранения внутренних барьеров в ЕАЭС может составить 1,1 % ВВП
Достижения и цели в ЕАЭС, а также оценка уровня интеграции. Ежегодный эффект от устранения оставшихся внутренних барьеров на евразийском рынке может составить порядка 21 млрд долларов, это чуть более процента совокупного ВВП. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина. Что касается действующих препятствий, к 2021 году устранили около 30 %.
Ия Малкина, официальный представитель ЕЭК:
В ЕЭК рассмотрели оценки уровня интеграции с точки зрения достижений целей и задач, поставленных при создании союза. По мнению авторов исследования, углубление интеграции приводит к благоприятным экономическим эффектам. За 2016-2021 годы рост реального совокупного ВВП стран союза составил 9,1 %. При этом 0,66 процентных пункта является выигрышем стран от интеграции.
В 2021 году прирост ВВП государств ЕАЭС составил 4,5 %
В прошлом году прирост ВВП государств ЕАЭС составил 4,5 %. По прогнозам экспертов ЕЭК, в текущем году экономический рост может замедлиться и составит не более 3,1 %.
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