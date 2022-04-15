ЕЭК готовит антисанкционные меры

Расчеты в нацвалютах, изменение пошлин и кооперационные цепочки - в ЕАЭС готовят антисанкционные меры, инициативы обсуждали на заседании рабочей группы высокого уровня. Участники утвердили перечень по повышению устойчивости экономик. Он состоит из 33 позиций, охватывает 4 блока: таможенно-тарифное регулирование, внутренний рынок и кооперация, финансовые и валютные рынки, а также международное сотрудничество с третьими странами и интеграционными объединениями. Как отметили в ЕЭК, комиссия в ежедневном режиме работает над реализацией согласованных мер, сегодня важно стабилизировать ситуацию и избежать перебоев с поставкой необходимых товаров.