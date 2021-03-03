ЕЭК отмечает сокращение ВВП в начале года в странах ЕАЭС, за исключением Беларуси

Евразийская экономическая комиссия отмечает сокращение ВВП в начале года в странах ЕАЭС, за исключением Беларуси. Об этом сообщила Ия Малкина, помощник председателя коллегии ЕЭК. В нашей стране валовой внутренний продукт увеличился на 1,3 %. Также отмечается, что в январе потребительские цены на товары и услуги в целом по ЕАЭС выросли на 0,7 %.



Кроме того, в начале года наблюдается положительная динамика по производству сельхозпродукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оно увеличилось почти на 1 %.



