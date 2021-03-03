ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ПромышленностьТорговляСельское хозяйство

ЕЭК отмечает сокращение ВВП в начале года в странах ЕАЭС, за исключением Беларуси

Евразийская экономическая комиссия отмечает сокращение ВВП в начале года в странах ЕАЭС, за исключением Беларуси. Об этом сообщила Ия Малкина, помощник председателя коллегии ЕЭК. В нашей стране валовой внутренний продукт увеличился на 1,3 %. Также отмечается, что в январе потребительские цены на товары и услуги в целом по ЕАЭС выросли на 0,7 %.

Кроме того, в начале года наблюдается положительная динамика по производству сельхозпродукции. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, оно увеличилось почти на 1 %.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все