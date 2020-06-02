ЕЭК рассмотрит план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19

Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня рассмотрит план мероприятий по предотвращению распространения COVID-19. Также на заседании изучат несколько регулирующих документов о применении санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер. В сфере промышленной политики запланировано утверждение положения о проведении молекулярной генетической экспертизы племенной продукции стран ЕАЭС.