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ЕЭК разрабатывает правила подтверждения страны происхождения товара для госзакупок

ЕЭК разрабатывает правила подтверждения страны происхождения товара для госзакупок

"Мы особое внимание уделяем разработке правил подтверждения страны происхождения товаров и ведения реестра евразийской промышленной продукции для целей государственных закупок. На настоящий момент из 221 товарной позиции в перечне согласованы 182, работа по остальным продолжается"

, -

заявил

председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович.

По его словам, ЕЭК предлагает применять так называемый кооперационный принцип, когда в производстве товара используются комплектующие, произведенные в других государствах ЕАЭС, а также на их территории выполняются определенные технологические операции. Это способствовало бы развитию кооперационных связей между производителями стран союза.

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