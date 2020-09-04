ЕЭК разрабатывает правила подтверждения страны происхождения товара для госзакупок

"Мы особое внимание уделяем разработке правил подтверждения страны происхождения товаров и ведения реестра евразийской промышленной продукции для целей государственных закупок. На настоящий момент из 221 товарной позиции в перечне согласованы 182, работа по остальным продолжается"

По его словам, ЕЭК предлагает применять так называемый кооперационный принцип, когда в производстве товара используются комплектующие, произведенные в других государствах ЕАЭС, а также на их территории выполняются определенные технологические операции. Это способствовало бы развитию кооперационных связей между производителями стран союза.