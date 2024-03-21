3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕЭК сняла ограничения на продажу товаров в магазинах Duty Free, узнали какие
Коллегия ЕЭК сняла ограничения по весу и габаритам для продажи товаров в магазинах Duty Free. Ранее была запрещена реализация продукции весом более 20 кг и товаров при сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см. Также снят запрет на товары, облагаемые вывозными таможенными пошлинами, если они подготовлены для розничной продажи и расфасованы в потребительскую тару в виде готовых изделий.
Как отметили в ЕЭК, решение принято в рамках соответствующего запроса бизнес-сообщества ЕАЭС в целях расширения ассортимента в магазинах беспошлинной торговли. При этом прежние ограничения сохранят свое действие в Армении.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
"Почувствовал себя заново рожденным" - какие эмоции испытал Тиль Швайгер во время визита в Беларусь
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов