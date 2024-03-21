ЕЭК сняла ограничения на продажу товаров в магазинах Duty Free, узнали какие

Коллегия ЕЭК сняла ограничения по весу и габаритам для продажи товаров в магазинах Duty Free. Ранее была запрещена реализация продукции весом более 20 кг и товаров при сумме размеров по длине, ширине и высоте более 200 см. Также снят запрет на товары, облагаемые вывозными таможенными пошлинами, если они подготовлены для розничной продажи и расфасованы в потребительскую тару в виде готовых изделий.



Как отметили в ЕЭК, решение принято в рамках соответствующего запроса бизнес-сообщества ЕАЭС в целях расширения ассортимента в магазинах беспошлинной торговли. При этом прежние ограничения сохранят свое действие в Армении.