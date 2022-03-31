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ЕЭК согласилась с продлением госрегулирования цен в Беларуси

Коллегия ЕЭК одобрила продление госрегулирования цен на социально значимые товары в Беларуси до 29 июня. Их перечень определен постановлением МАРТ. В него включены гречневая крупа, маргарин, соль, сахар, консервы, яблоки, отдельные виды мясных полуфабрикатов, молоко, масло и другие товары. Ситуация на потребительском рынке находится на постоянном контроле. Сегодня главная задача - не допустить необоснованного роста стоимости товаров, учесть интересы всех участников торговой цепочки, а самое главное - покупателя.

На сайте МАРТ работает электронное окно, где каждый имеет возможность сообщить о завышении стоимости товаров.

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