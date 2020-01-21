Альтернативные поставки, резервы роста и прогнозы мирового рынка. Эффективность экспорта нефтепродуктов обсудили во Дворце Независимости. Сейчас весь нефтехимический комплексработает в непростых условиях. Налоговый маневр основного поставщика сырья не пошел на пользу республиканскому бюджету.Также и заводы,ориентированные на переработку, чувствуют разницу. Чтобы усилить свои позиции, нужны альтернативные варианты поставок. Чем больше опор - тем лучше. Цель - закупать на российском рынке 30-40 процентов от необходимых объемов нефти.





