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Эффективность экспорта нефтепродуктов обсудили во Дворце Независимости

Альтернативные поставки, резервы роста и прогнозы мирового рынка. Эффективность экспорта нефтепродуктов обсудили во Дворце Независимости. Сейчас весь нефтехимический комплексработает в непростых условиях. Налоговый маневр основного поставщика сырья не пошел на пользу республиканскому бюджету.Также и заводы,ориентированные на переработку, чувствуют разницу. Чтобы усилить свои позиции, нужны альтернативные варианты поставок. Чем больше опор - тем лучше. Цель - закупать на российском рынке 30-40 процентов от необходимых объемов нефти.


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Нефтяной вопрос

Напомним, с начала года российские компании остановили поставки сырья на белорусские НПЗ. Причиной стали ценовые разногласия. Еще в конце декабря Александр Лукашенко поручил заключить альтернативные контракты для бесперебойной работы белорусских заводов. Уже завтра в литовский порт Клайпеда будет поставлена партия норвежской нефти. 80 000 тонн сырья предназначены для переработки на новополоцком "Нафтане".

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